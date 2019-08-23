В Москве люди в казачьей форме напали на бездомных
15:32 23.08.2019 Источник: Эхо Москвы
В Москве люди в казачьей форме напали на бездомных рядом с офисом фонда «Справедливая помощь доктора Лизы». Как сообщает Znak.com, ссылаясь на сотрудников организации, нападавшие распылили газ из баллончиков. Пострадали как минимум четыре человека, они получили сильные ожоги лица. Инцидент произошел накануне в Пятницком переулке. Эхо Москвы
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