Франция: Накануне саммита G7 полиция задержала более 15 участников демонстрации протеста
09:50 24.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Не менее 17 участников демонстрации против саммита G7 во французском Биаррице были задержаны в городе Уррюнь (департамент Атлантические Пиренеи) в пятницу вечером. Об этом сообщает интернет- издание "Антернот".
Столкновения между демонстрантами и стражами порядка прошли неподалеку от лагеря антиглобалистов. В результате попадания фейерверка, выпущенного со стороны манифестантов, четверо полицейских получили легкие ранения. Согласно данным префектуры департамента, на которые опирается интернет-издание, беспорядки удалось подавить примерно к 22:00 по местному времени (23:00 мск).
Все задержанные были помещены под стражу за сокрытие лиц в ходе публичного мероприятия и отказ подчиниться требованиям стражей порядка. Издание уточняет, что вечером в пятницу около 100-200 человек пытались выйти на круговой перекресток, один из съездов с которого ведет к автостраде до испанской границы, однако жандармы смогли оттеснить агрессивно настроенных демонстрантов.
Массовые протесты ожидаются в приграничных городах Андай (Франция) и Ирун (Испания, где проходит так называемый контр-саммит представителей гражданского общества, выступающих против глобализации). В воскресенье же антиглобалисты при поддержке французского движения "желтых жилетов" планируют организовать масштабные манифестации в городах Англе и Байонна и, возможно, даже в самом Биаррице. Префектура Атлантических Пиреней уже распорядилась установить аналогичный тем, что в Биаррице, периметр безопасности в центральной части Байонны, а владельцы магазинов готовятся к погромам и как могут пытаются защитить витрины и окна.
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