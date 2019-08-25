0
0
122
НОВОСТИ

Первый президент Украины раскритиковал Порошенко, назвав его недостатки

12:45 25.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый президент Украины Леонид Кравчук раскритиковал бывшего главу государства Петра Порошенко и назвал его основные недостатки.

"У него два недостатка больших, я думаю, они и сегодня действуют. Это его всеобъемлющее желание стать богатым человеком. Он здесь не остановится ни перед чем. Он бизнесмен. Он творил не управление государством, а бизнес- империю, которой управляли его соратники <...>. И второе - это карьеризм невероятный. Просто невероятный", - сказал Кравчук в интервью телеканалу "112 Украина".

Продолжая критику Порошенко, Кравчук также подчеркнул, что тот не прислушивался к просьбам и советам других людей. "Он [Порошенко] никого не хотел слушать. Никого. Я обращался к нему нечасто, но дважды обращался с какими-то предложениями и понял, что лучше не обращаться, - пояснил Кравчук. - Он слушает, даже вызывает к себе исполнителя, но и исполнитель, и он знает, что ничего делаться не будет".

Бывший президент Петр Порошенко в настоящий момент проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам на Украине. Его подозревают в государственной измене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти, также в отношении него расследуют дело о незаконном назначении кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:45 25.08.2019
Президенты США и Польши могут подписать соглашение о военном сотрудничестве в Варшаве
0
62
13:15 25.08.2019
В Кривом Роге огонь уничтожил храм князей Бориса и Глеба - ГСЧС
0
111
12:15 25.08.2019
Автомобильный мост обвалился около Харьковской окружной дороги
0
167
11:45 25.08.2019
В Москве ожидается до 22 градусов тепла и переменная облачность без осадков - Гидрометцентр
0
206
11:20 25.08.2019
Мероприятия ко Дню флага России в столице посетили почти 500 тысяч человек
0
218
11:15 25.08.2019
Следующая попытка стыковки "Союз МС-14" с МКС назначена на 27 августа
0
233
10:45 25.08.2019
На саммите G7 обсудили вопрос возвращения к G8 для России в 2020 году
0
274
10:30 25.08.2019
В КНДР прошли успешные испытания новой ракетной пусковой установки - агентство
0
237
10:15 25.08.2019
Греция: Из-за лесного пожара на острове Самос эвакуированы пять гостиниц
0
230
20:45 24.08.2019
К миссии по наблюдению за безопасностью в Ормузском проливе присоединится британский эсминец
0
802

Возврат к списку