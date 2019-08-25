Первый президент Украины раскритиковал Порошенко, назвав его недостатки

12:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый президент Украины Леонид Кравчук раскритиковал бывшего главу государства Петра Порошенко и назвал его основные недостатки.

"У него два недостатка больших, я думаю, они и сегодня действуют. Это его всеобъемлющее желание стать богатым человеком. Он здесь не остановится ни перед чем. Он бизнесмен. Он творил не управление государством, а бизнес- империю, которой управляли его соратники <...>. И второе - это карьеризм невероятный. Просто невероятный", - сказал Кравчук в интервью телеканалу "112 Украина".

Продолжая критику Порошенко, Кравчук также подчеркнул, что тот не прислушивался к просьбам и советам других людей. "Он [Порошенко] никого не хотел слушать. Никого. Я обращался к нему нечасто, но дважды обращался с какими-то предложениями и понял, что лучше не обращаться, - пояснил Кравчук. - Он слушает, даже вызывает к себе исполнителя, но и исполнитель, и он знает, что ничего делаться не будет".

Бывший президент Петр Порошенко в настоящий момент проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам на Украине. Его подозревают в государственной измене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти, также в отношении него расследуют дело о незаконном назначении кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде.