Абхазия: В первом туре выборов главы государства лидирует действующий президент

07:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба лидирует на выборах главы государства, набирая 26,58% голосов избирателей после обработки данных с 97% участков - 150 и 154. Информация размещена в понедельник на табло в штабе кандидата Алхаса Квицинии, эти данные поступают от его наблюдателей.

По данным табло, действующий президент Рауль Хаджимба набирает 26,58%, бывший заместитель министра иностранных дел Олег Аршба - 24,86%, председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния - 24,61%. По данным штаба, остальные кандидаты набирают 1,08 - 7,64% голосов избирателей.

По предварительным данным из штаба Хаджимбы, обработаны бюллетени всех округов, за исключением Сухумского третьего округа. По данным штаба, проголосовало 79 тыс. человек, подсчитано 71 тыс. бюллетеней, согласно этим данным, действующий президент лидирует с отрывом в 1800 голосов.

ЦИК пока не озвучивал предварительные итоги голосования. Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более половины голосов от числа пришедших на выборы.