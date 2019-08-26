Кремль исходит из официальных заключений об отсутствии загрязнения под Северодвинском

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль ориентируется на официальные заключения компетентных структур и экспертов об отсутствии угрозы загрязнения после ЧП на военном полигоне в Архангельской области. Об этом заявил журналистам пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя данные Росгидромета о присутствии в пробах в Северодвинске "короткоживущих техногенных радионуклидов бария и стронция".

"Администрация президента - вряд ли тот орган, который может на основе перечисления определенных элементов говорить о тех или иных процессах, о загрязнении или о незагрязнении. Это должны делать эксперты. Мнение экспертов, которое было официально опубликовано, хорошо известно", - сказал Песков.



Отвечая на вопрос, проверили ли в Кремле сообщения о том, что архангельских врачей не предупредили о контакте с пациентами с радиоактивным облучением, Песков отметил, что подобные проверки не входят в компетенцию Администрации президента РФ. "Мы ориентируемся на официальные заключения и администрации города, и соответствующих ведомств, которые говорили об отсутствии какой-либо угрозы загрязнения", - сказал представитель Кремля. "Безусловно, мы видели сообщения о таких заявлениях <…> врача. Я убежден, что компетентные органы, которые, собственно, дают информацию из первоисточника о ситуации там, все эти факты проверят. Здесь сомнений быть не должно", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

