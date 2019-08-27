Роспотребнадзор замерит радиационный фон у берегов Белого моря в Карелии
13:00 27.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Специалисты управления Роспотребнадзора по Карелии со 2 сентября начнут проверку уровня радиации в Беломорске, Кеми, а также возьмут пробы из акватории Белого моря, сообщили ТАСС в ведомстве.
Региональные СМИ со ссылкой на информацию из соцсети "ВКонтакте" опубликовали снимки с острова Як, расположенного в Белом море в Кемском районе. Пожелтевшую листву во второй половине августа люди связали с влиянием повышенного радиационного фона после взрыва на военном полигоне в Нёноксе Архангельской области.
"В связи с нагнетанием различными СМИ ситуации о повышенном радиационном фоне в республике, связанного со взрывом в Архангельской области, управлением принято решение об организации замеров мощности дозы гамма- излучения на открытой местности в городах Беломорск и Кемь, а также воды Белого моря со 2 сентября", - говорится в ответе на запрос агентства.
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