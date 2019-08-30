Собянин открыл историческое здание музыкальной школы имени Глиэра после капремонта

17:00

В Москве после капремонта открыто историческое здание детской музыкальной школы им. Р. Глиэра на Большой Якиманке. По словам мэра, исторические здания сложно приспосабливать к современным требованиям. "Тем не менее, как и обещали, по программе «Искусство - детям» двигаемся. Сегодня уже 114 зданий музыкальных школ, школ искусств отремонтировано, оснащены новым оборудованием. Программа развивается», - отметил градоначальник, поздравив учителей и школьников с предстоящим Днем знаний.В прошлом году в Москве начали выполнять масштабный городской проект "Искусство – детям", в рамках которого комплексно обновляется материально-техническая база системы творческого образования детей. Школы ремонтируют, оснащают современной мебелью и техникой.