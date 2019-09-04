Папа Римский отправился в Мозамбик и на Мадагаскар
10:20 04.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Папа Римский Франциск начал свою африканскую апостольскую поездку, в ходе которой он побывает сразу в трех странах - Мозамбике и островных государствах Маврикий и Мадагаскар. Визит понтифика продлится неделю, а путь до мозамбикской столицы Мапуту займет почти всю среду.
Официальная программа начнется в четверг со встреч с представителями руководства. Как всегда, запланированы встречи с местным католическим духовенством, представителями других религий, а также мигрантами и беженцами. Как отметил сам Франциск в своих традиционных видеопосланиях, которые распространяются накануне поездки, его визит пройдет под знаком мира и прославления Евангелия. "Бог, отец для всех, дай братского примирения Мозамбику и всей Африке", - сказал понтифик. Он также упомянул темы сохранения окружающей среды (в обращении к населению Мадагаскара) и сохранения культурного разнообразия (в послание к населению Маврикия).
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