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НОВОСТИ

Сбербанк и Магаданская область перешли на «цифровую дружбу»

10:13 05.09.2019

Сбербанк в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заключил соглашение о сотрудничестве с правительством Магаданской области в целях реализации стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы. Документ подписали заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов и губернатор Магаданской области Сергей Носов.

Стороны рассматривают возможность сотрудничества по созданию облачной сервисной модели поддержки клиентов с помощью автоматизированной системы управления заявками и технической поддержки – Help Desk; по внедрению единого интерфейса мониторинга и управления объектами в концепции «одного окна» с диспетчеризацией 24/7; по обеспечению сервиса с использованием мобильного приложения, веб-интерфейса и системы распознавания голоса. Система позволяет оптимизировать энергопотребление и ресурсы путем автоматизации сервиса и технологических процессов, связанных с эксплуатацией.

«Соглашение определяет основы нашего сотрудничества в области автоматизированного цифрового управления инфраструктурой Магаданской области, создания интеллектуальной системы комплексного управления объектами жилой и коммерческой недвижимости в рамках проектов «Умный офис», «Умный квартал» на базе IOT-платформы», – отметил Станислав Кузнецов.

Кроме того, в рамках соглашения Сбербанк и правительство Магаданской области намерены осуществить обмен опытом в сфере цифровизации управления недвижимостью и внедрить интеллектуальную систему комплексного управления недвижимостью и обучить сотрудников правительства по направлению организации процессов управления объектами жилой и коммерческой недвижимости. 

А.Р.

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