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Путин едет на космодром "Восточный" решать вопросы, требующие его вмешательства

09:01 06.09.2019 Источник: Интерфакс

Путин заявил, что на строящемся космодроме Восточный накопились проблемы, требующие его вмешательства.

"Мне нужно еще немножко поработать, на космодром съездить. Там, к сожалению, тоже много вопросов, требующих решения, и моего вмешательства в это решение", - сказал Путин во Владивостоке на встрече с представителями общественности Дальнего Востока.

Планируется, что в пятницу по завершении мероприятий во Владивостоке Путин отправится на космодром Восточный в Амурскую область.

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