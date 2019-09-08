Путин едет на космодром "Восточный" решать вопросы, требующие его вмешательства

09:01 Источник: Интерфакс

Путин заявил, что на строящемся космодроме Восточный накопились проблемы, требующие его вмешательства.

"Мне нужно еще немножко поработать, на космодром съездить. Там, к сожалению, тоже много вопросов, требующих решения, и моего вмешательства в это решение", - сказал Путин во Владивостоке на встрече с представителями общественности Дальнего Востока.

Планируется, что в пятницу по завершении мероприятий во Владивостоке Путин отправится на космодром Восточный в Амурскую область.