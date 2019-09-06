Идеология развития российского ракетостроения получила одобрение Путина
19:15 06.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин одобрил идеологию развития российского ракетостроения. Об этом заявил журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин по итогам совещания, которое Путин провел на космодроме Восточный.
"Сегодня президент одобрил идеологию дальнейшего развития отечественного ракетостроения", - сказал Рогозин.
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