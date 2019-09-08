В Москве сегодня до 24 градусов тепла, без осадков
09:40 08.09.2019 Источник: Агентство городских новостей «Москва»
Переменная облачность без осадков и до 24 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье, 8 сентября. Об этом сообщает портал «Метеоновости».
«Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. При переменной облачности существенных осадков не ожидается. Максимальная температура в Москве - 22-24 градуса тепла, по области - 19-24 градуса. Ветер северо-восточный 3-8 м/с», - говорится в сообщении.
Синоптики отмечают, что атмосферное давление в середине дня составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 50%.
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