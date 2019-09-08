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Иван Голунов награжден премией "Камертон"

20:32 08.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Журналист Иван Голунов награжден премией "Камертон", учрежденной Союзом журналистов России (СЖР) в память об убитой в 2006 году Анне Политковской. Церемония награждения прошла в воскресенье, в Международный день солидарности журналистов, в Большом зале Московской консерватории.

"Жюри единогласно проголосовало: конечно, Иван [Голунов]", - сказал председатель жюри Дмитрий Муратов.

"Этот приз не только Ивану, но и всему гражданскому обществу нашей страны, которое в этом году ощутило себя по- новому", - сказал председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Голунов поблагодарил жюри, отметив, что эта награда - для всех, кого коснулось его дело. "Я бы хотел, чтобы в той ситуации, в которой оказался я, не оказался бы никто", - сказал он.

По словам устроителей премии, "Камертон" присуждается за профессиональное мастерство, за мужество и последовательность в отстаивании принципов свободы слова, за честность, достоинство, гражданскую ответственность и человеческое сострадание.

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