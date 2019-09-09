"Талибан" назвал условие прекращения нападений на военных США
18:05 09.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сторонники движения "Талибан" (запрещено в РФ) прекратят нападения на американских военнослужащих, находящихся в Афганистане, только после того, как США подпишут мирное соглашение, к которому стороны пришли на переговорах в Катаре. Об этом, как сообщил телеканал "Аль-Джазира", заявил в понедельник официальный представитель катарского политического офиса движения "Талибан" Мухаммад Сохаил Шахин.
"Мы ["Талибан"] прекратим нападения на американцев только в том случае, если они [США] не будут атаковать наши позиции и подпишут соглашение о мире", - сказал Шахин. По его словам, талибы "приняли приглашение американского президента Дональда Трампа прибыть в его резиденцию в Кэмп-Дэвиде, однако готовы это сделать только после подписания достигнутых в Катаре договоренностей".
Он также сообщил, что об участии представителей правительства Афганистана в диалоге можно будет говорить только после подписания соглашения с Вашингтоном. "После вывода американских войск, - как считает представитель "Талибан", - в восстановлении Афганистана примут участие все без исключения афганцы".
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