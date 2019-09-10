СМИ: Разведка США вывезла из России агента, который имел доступ к столу Путина

10:10 Источник: Интерфакс

Американской разведке удалось вывезти из России ценнейшего информатора только со второй попытки, сообщила газета New York Times.

В 2017 году Центральное разведывательное управление США было вынуждено вывезти из России агента, который имел доступ в Кремль и располагал ценной информацией.

Имя агента не раскрывается, но он считался источником высшего уровня внутри Кремля, имел доступ к президенту Владимиру Путину и мог передавать изображения документов с его стола, передает CNN.

Сообщается, что агента вывезли из-за опасений его разоблачения, так как Дональд Трамп и его окружение слишком открыто и неосторожно обращались с полученной информацией.