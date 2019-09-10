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Лавров: Никто в ходе беседы с Трампом никаких госсекретов не выдавал

13:40 10.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник сообщил журналистам, что на его встрече с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась в мае 2017 года в Вашингтоне, никто никаких государственных секретов никому не выдавал.

"Я не хочу комментировать слухи, тем более, что, как я уже сказал, никогда с этим человеком (бывшим сотрудником администрации президента РФ Олегом Смоленковым - прим. ТАСС) не общался, - сказал глава МИД России, отвечая на соответствующий вопрос. - Могу комментировать только факты".

"Вы упомянули о моей встрече с президентом Трампом в мае 2017 года в Белом доме. Так вот, никто в ходе этой беседы никому никаких государственных или даже негосударственных секретов не выдавал", - подчеркнул Лавров.

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