Электронный паспорт вакцинации позволяет врачам видеть информацию о всех прививках онлайн
14:23 10.09.2019
Москва первой в стране создала электронную базу прививок, содержащую 150 наименований вакцин, зарегистрированных в РФ. Эта база позволяет оценить ситуацию с вакцинированием детей и оценить риск возникновения инфекций среди школьников и дошколят. По данным департамента здравоохранения Москвы, родители 9% детей в мегаполисе полностью или частично отказались от вакцинации без объективных оснований. "Это значит, что около 170 тыс. малышей оказываются беззащитными перед инфекциями, от которых в столице есть полный объем вакцин», - заявил глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.
Наличие электронной базы позволит сохранять информацию о сделанных прививках, указывать причины, по которым ребенок не был привит, а также потом целенаправленно работать с родителями, которые забыли вакцинировать детей или почитали прививки необязательными.
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