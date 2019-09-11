Леонид Зюганов поделился планами работы в Мосгордуме VII созыва

10:55

Леонид Зюганов, победивший на выборах в Мосгордуму в 21 округе, планирует добиваться введения в мегаполисе бесплатного дополнительного образования в школах.

«У нас есть предложения и по введению бесплатной продленки, и по введению бесплатного дополнительного обучения в школах», - заявил политик журналистам.

Зюганов, представляющий КПРФ, в воскресенье был избран депутатом Мосгордумы уже на второй срок подряд.