0
0
57
НОВОСТИ

Правительство готовит новый прогноз развития страны - Медведев

12:25 11.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что правительство готовит новый прогноз социально-экономического развития страны.

"В настоящий момент коллеги готовят прогноз, причем прогноз будет включать в себя два сценария. Один - оптимальный, второй - более сложный", - сказал глава кабинета министров в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:45 11.09.2019
В Эстонии россиянина приговорили к тюремному сроку за шпионаж
0
3
12:10 11.09.2019
Захарова: Болтон придумал фейк о России, обвинив ее в распространении ложной информации
0
82
11:50 11.09.2019
Михаэль Шумахер пришел в сознание
0
119
11:30 11.09.2019
В Казахстане предлагают ввести пожизненное заключение для педофилов
0
119
11:10 11.09.2019
Меркель: США больше не будут автоматически защищать Европу
0
196
10:55 11.09.2019
Леонид Зюганов поделился планами работы в Мосгордуме VII созыва
0
163
10:50 11.09.2019
Депутат Мосгордумы Русецкая: выборы были честными и открытыми
0
155
10:30 11.09.2019
Антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное дело против Порошенко
0
222
10:15 11.09.2019
Правительство Японии ушло в отставку в полном составе
0
224
10:00 11.09.2019
СМИ: Украина поставила на паузу процесс расторжения соглашений с Россией
0
251

Возврат к списку