Правительство готовит новый прогноз развития страны - Медведев

12:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что правительство готовит новый прогноз социально-экономического развития страны.

"В настоящий момент коллеги готовят прогноз, причем прогноз будет включать в себя два сценария. Один - оптимальный, второй - более сложный", - сказал глава кабинета министров в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".