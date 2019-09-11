Правительство готовит новый прогноз развития страны - Медведев
12:25 11.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что правительство готовит новый прогноз социально-экономического развития страны.
"В настоящий момент коллеги готовят прогноз, причем прогноз будет включать в себя два сценария. Один - оптимальный, второй - более сложный", - сказал глава кабинета министров в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".
НОВОСТИ
- 12:45 11.09.2019
- В Эстонии россиянина приговорили к тюремному сроку за шпионаж
- 12:10 11.09.2019
- Захарова: Болтон придумал фейк о России, обвинив ее в распространении ложной информации
- 11:50 11.09.2019
- Михаэль Шумахер пришел в сознание
- 11:30 11.09.2019
- В Казахстане предлагают ввести пожизненное заключение для педофилов
- 11:10 11.09.2019
- Меркель: США больше не будут автоматически защищать Европу
- 10:55 11.09.2019
- Леонид Зюганов поделился планами работы в Мосгордуме VII созыва
- 10:50 11.09.2019
- Депутат Мосгордумы Русецкая: выборы были честными и открытыми
- 10:30 11.09.2019
- Антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное дело против Порошенко
- 10:15 11.09.2019
- Правительство Японии ушло в отставку в полном составе
- 10:00 11.09.2019
- СМИ: Украина поставила на паузу процесс расторжения соглашений с Россией
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать