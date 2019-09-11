Патриарх Кирилл обеспокоен пьянством в России
13:00 11.09.2019 Источник: Интерфакс
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил со специальным обращением по случаю Всероссийского дня трезвости, в котором выразил обеспокоенность масштабами алкогольной угрозы.
"Отрадно отметить, что за последние годы все больше людей отказываются от вредных привычек и пагубных пристрастий, избирают трезвенный образ жизни. Число епархиальных и приходских организаций, помогающих недугующим преодолевать алкогольную и иную зависимость, значительно увеличилось. Однако, к сожалению, эта проблема по-прежнему остается актуальной. Посему важно и в дальнейшем прилагать общецерковные усилия для ее разрешения", - говорится в обращении патриарха.
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