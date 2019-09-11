Патриарх Кирилл обеспокоен пьянством в России

13:00 Источник: Интерфакс

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил со специальным обращением по случаю Всероссийского дня трезвости, в котором выразил обеспокоенность масштабами алкогольной угрозы.

"Отрадно отметить, что за последние годы все больше людей отказываются от вредных привычек и пагубных пристрастий, избирают трезвенный образ жизни. Число епархиальных и приходских организаций, помогающих недугующим преодолевать алкогольную и иную зависимость, значительно увеличилось. Однако, к сожалению, эта проблема по-прежнему остается актуальной. Посему важно и в дальнейшем прилагать общецерковные усилия для ее разрешения", - говорится в обращении патриарха.