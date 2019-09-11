В полусотне км от зоны отчуждения Чернобыля горит лес
20:40 11.09.2019 Источник: Интерфакс
Лесная подстилка загорелась на площади около 6 га вблизи села Новые Соколы (Иванковский район Киевской области) на территории Дымарского агролесничества недалеко от зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.
Как сообщила вечером в среду пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС, возгорание лесной подстилки началось в среду днем на площади около 4 га местами с переходом в верховой пожар. "По состоянию на 17:30, с территории лесного массива в результате сильных порывов ветра произошло распространение огня на площадь около 1 га. Общая площадь пожара около 6 га", - сообщила пресс-служба.
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