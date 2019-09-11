0
0
108
НОВОСТИ

В полусотне км от зоны отчуждения Чернобыля горит лес

20:40 11.09.2019 Источник: Интерфакс

Лесная подстилка загорелась на площади около 6 га вблизи села Новые Соколы (Иванковский район Киевской области) на территории Дымарского агролесничества недалеко от зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.

Как сообщила вечером в среду пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС, возгорание лесной подстилки началось в среду днем на площади около 4 га местами с переходом в верховой пожар. "По состоянию на 17:30, с территории лесного массива в результате сильных порывов ветра произошло распространение огня на площадь около 1 га. Общая площадь пожара около 6 га", - сообщила пресс-служба.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

20:50 11.09.2019
Трамп о Болтоне: Он совершил некоторые очень крупные ошибки
0
107
19:45 11.09.2019
СМИ: В Белом доме уже готовят встречу лидеров США и Ирана
0
154
19:20 11.09.2019
В размещении крылатых наземных ракеты в Европе НАТО не заинтересовано
0
189
18:55 11.09.2019
Посол Франции в Украине рассказал о возможных сроках встречи "нормандской четверки"
0
218
17:50 11.09.2019
Трамп: Если талибы вернутся в США, с ними случится такое, чего они никогда не видели
0
284
17:30 11.09.2019
В Гюмри обнаружили тело военнослужащего российской базы
0
266
16:55 11.09.2019
Мещанский суд вернул в прокуратуру дело "Седьмой студии"
0
276
16:30 11.09.2019
Госдума приняла законопроект о праве сбивать беспилотники
0
305
16:15 11.09.2019
Депутат Мосгордумы Бунимович намерен оставаться на стороне горожан
0
292
16:00 11.09.2019
РУСАЛ признали лучшей компанией России в области борьбы с изменением климата
0
284

Возврат к списку