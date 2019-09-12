Ирак начнет сокращать добычу и экспорт нефти

13:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ирак с октября намерен сокращать добычу и экспорт нефти, чтобы выполнить обязательства в рамках соглашение ОПЕК+, сообщил журналистам министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан.

"На сегодняшний день мы уже сократили добычу и экспорт нефти. С сентября добыча и экспорт будут значительно ниже, чем в августе. Дальнейшее сокращение будет происходить с октября, чтобы достичь исполнения [сделки ОПЕК+]", - сказал он.