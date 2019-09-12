0
0
133
НОВОСТИ

Ирак начнет сокращать добычу и экспорт нефти

13:10 12.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ирак с октября намерен сокращать добычу и экспорт нефти, чтобы выполнить обязательства в рамках соглашение ОПЕК+, сообщил журналистам министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан.

"На сегодняшний день мы уже сократили добычу и экспорт нефти. С сентября добыча и экспорт будут значительно ниже, чем в августе. Дальнейшее сокращение будет происходить с октября, чтобы достичь исполнения [сделки ОПЕК+]", - сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:35 12.09.2019
Европарламент может перенести сроки Brexit
0
14
14:21 12.09.2019
Поезд сошел с рельсов в Конго, десятки человек погибли
0
49
13:45 12.09.2019
Умер первый исполнитель главной роли в мюзикле "Иисус Христос — суперзвезда"
0
98
13:25 12.09.2019
Студентов и аспирантов освободили от налога на матпомощь
0
128
12:50 12.09.2019
Сегодня в Москве может быть установлен абсолютный рекорд тепла
0
165
12:30 12.09.2019
Нетаньяху: "У нас нет иного выбора, кроме свержения ХАМАСа"
0
190
12:15 12.09.2019
Россия призвала ядерные державы подтвердить недопустимость ядерной войны
0
191
11:50 12.09.2019
Рябков: США показывают, что не готовы обсуждать продление СНВ-3
0
199
11:35 12.09.2019
Верховная рада поддержала законопроект об "отпоре вооруженной агрессии"
0
251
11:03 12.09.2019
Эстонский министр предложил отменить безвиз для украинских "хомо-советикус"
0
251

Возврат к списку