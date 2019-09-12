Поезд сошел с рельсов в Конго, десятки человек погибли

14:21 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 50 человек стали жертвами схода поезда с рельсов на юге Демократической Республики Конго. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на министра гуманитарных операций страны.