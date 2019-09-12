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НОВОСТИ

Поезд сошел с рельсов в Конго, десятки человек погибли

14:21 12.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 50 человек стали жертвами схода поезда с рельсов на юге Демократической Республики Конго. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на министра гуманитарных операций страны.

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