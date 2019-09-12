Поезд сошел с рельсов в Конго, десятки человек погибли
14:21 12.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере 50 человек стали жертвами схода поезда с рельсов на юге Демократической Республики Конго. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на министра гуманитарных операций страны.
НОВОСТИ
- 14:35 12.09.2019
- Европарламент может перенести сроки Brexit
- 13:45 12.09.2019
- Умер первый исполнитель главной роли в мюзикле "Иисус Христос — суперзвезда"
- 13:25 12.09.2019
- Студентов и аспирантов освободили от налога на матпомощь
- 13:10 12.09.2019
- Ирак начнет сокращать добычу и экспорт нефти
- 12:50 12.09.2019
- Сегодня в Москве может быть установлен абсолютный рекорд тепла
- 12:30 12.09.2019
- Нетаньяху: "У нас нет иного выбора, кроме свержения ХАМАСа"
- 12:15 12.09.2019
- Россия призвала ядерные державы подтвердить недопустимость ядерной войны
- 11:50 12.09.2019
- Рябков: США показывают, что не готовы обсуждать продление СНВ-3
- 11:35 12.09.2019
- Верховная рада поддержала законопроект об "отпоре вооруженной агрессии"
- 11:03 12.09.2019
- Эстонский министр предложил отменить безвиз для украинских "хомо-советикус"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать