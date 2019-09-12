Захарова: Информация о Смоленкове - часть предвыборной кампании США

16:40 Источник: Интерфакс

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала появившуюся в СМИ информацию об "американском шпионе" Олеге Смоленкове частью предвыборной кампании в США.

"Это классическая пропаганда. Сначала ставится цель, затем под нее подгоняется информация. Какова же цель? Она абсолютно точно - здесь нет никаких сомнений - внутриполитическая, ведь в США началась электоральная кампания", - сказала она.

"В данном случае телеканал пытался выстрелить по президенту Соединенных Штатов нынешнему, а попали по президенту США прошлому, раз телеканал предположил, что в России в период правления Обамы работал агент ЦРУ", - добавила Захарова.