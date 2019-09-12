Захарова: Информация о Смоленкове - часть предвыборной кампании США
16:40 12.09.2019 Источник: Интерфакс
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала появившуюся в СМИ информацию об "американском шпионе" Олеге Смоленкове частью предвыборной кампании в США.
"Это классическая пропаганда. Сначала ставится цель, затем под нее подгоняется информация. Какова же цель? Она абсолютно точно - здесь нет никаких сомнений - внутриполитическая, ведь в США началась электоральная кампания", - сказала она.
"В данном случае телеканал пытался выстрелить по президенту Соединенных Штатов нынешнему, а попали по президенту США прошлому, раз телеканал предположил, что в России в период правления Обамы работал агент ЦРУ", - добавила Захарова.
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