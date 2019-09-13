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НОВОСТИ

В Москве 14 сентября пройдет парад клоунов

15:45 13.09.2019

В столице РФ 14 и 15 сентября с 12.00 до 22.00 на Бульварном кольце состоится фестиваль циркового искусства. Фестиваль организует Росгорцирк к столетнему юбилею российского государственного цирка.

Как сообщают организаторы, на разных московских бульварах можно будет увидеть разные тематические программы. Бульварное кольцо и вовсе обещают превратить в протяженную цирковую арену. В первый день 14 сентября, горожанам покажут «Большой цирковой марафон», в рамках которого состоится парад клоунов. Он стартует с торжественного выхода труппы Московского цирка Никулина на Цветном бульваре. В начале Тверского бульвара выступит цирк «Эволюция».
Также на фестивале будут проводиться мастер-классы по цирковому искусству и тематические уроки для детей.

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