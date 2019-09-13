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МИД Болгарии уверен, что Россия ограничивает судоходство в Керченском проливе

20:13 13.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель главы МИД Великобритании Кристофер Пинчер призвал Россию прекратить якобы чинимые Москвой препятствия судоходству в Керченском проливе. Такой призыв содержится в распространенном Форин- оффисом тексте речи Пинчера, с которой он выступит на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES) в Киеве.

"Россия, продолжающая ограничивать судоходства в Керченском проливе, должна немедленно прекратить это делать. Эти препятствия не служат никакой иной цели кроме дестабилизации обстановки на Украине и украинской экономики", - говорится в заявлении Пинчера, который также намерен повторить в Киеве позицию Лондона, обещающего поддерживать Украину до тех пор, пока она "не добьется свободы, безопасности и процветания".

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