В проект бюджета на 2020 год Украина запланировала займ почти на 15,3 млрд долларов
17:50 15.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина запланировала в проекте бюджета на 2020 год 380 млрд гривен заимствований (около 15,3 млрд долларов). Об этом в воскресенье сообщила министр финансов страны Оксана Маркарова.
"Мы планируем заимствовать около 380 млрд гривен", - заявила она, уточнив, что правительство надеется, что "это будут заимствования от украинских официальных кредиторов".
Министр добавила, что правительство будет продолжать "развивать местный рынок в гривне", а своей задачей видит контролирование долга и сокращение его процентного соотношения к ВВП "каждый год максимально быстро". По ее словам, к концу 2020 года Киев рассчитывает, что уровень государственного долга к ВВП составит 46,7%.
Ранее в воскресенье кабинет министров принял проект бюджета на 2020 год.
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