0
0
51
НОВОСТИ

Причиной столкновения автобуса с поездов в Казахстане стал затор на дороге

09:00 16.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пассажирский автобус, столкнувшийся с поездом на станции Шамалган в Алма-Атинской области Казахстана в воскресенье, выехал на железнодорожный переезд из-за затора на дороге. Об этом сообщили в пресс-службе национальной компании "Казахстан темир жолы" (Казахстанские железные дороги) в понедельник.

"Водитель автобуса, не убедившись в свободности участка дороги за переездом, выехал на переезд и из-за образовавшегося затора допустил остановку на переезде. При приближении пассажирского поезда к переезду автоматически сработали устройства переездной сигнализации - включился звуковой сигнал, светофоры переезда загорелись "красным", шлагбаум до конца не опустился из-за находившихся на переезде автомашин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дежурный по переезду принял меры по включению в действие заградительного светофора для остановки пассажирского поезда. "Машинист пассажирского поезда применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния столкновение предотвратить не смог. В результате столкновения автобус отбросило на обочину пути, электровоз получил повреждения без схода с рельс", - уточнили в пресс- службе.

Водитель автобуса погиб на месте происшествия. Трое пассажиров автобуса - женщина и двое детей, госпитализированы в центральную районную больницу Карасайского района. Среди пассажиров поезда пострадавших нет.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:45 16.09.2019
К 2022 году РФ и Белоруссия могут перейти к общему внешнеторговому режиму
0
27
09:15 16.09.2019
Власти оценивают ущерб от паводка 2019 года в Приамурью в сумму более чем 6 млрд руб
0
80
08:50 16.09.2019
Образовавшейся у Восточного побережья США циклон "Умберто" перешел в категорию ураганов
0
117
08:40 16.09.2019
Перспективы колебания цен на нефть из-за атак в Саудовской Аравии неясны - Госстат КНР
0
134
08:30 16.09.2019
Из-за сильного ветра в столице и регионе объявлен желтый уровень опасности
0
130
22:30 15.09.2019
В Анкару для участия в трехстороннем саммите по Сирии прибыл президент Ирана
0
465
21:30 15.09.2019
В небе над Стамбулом прошли тестовые полеты российских Су-35 и Бе-200
0
487
20:30 15.09.2019
Ситуация в Саудовской Аравии может спровоцировать рост цен на нефть марки Brent
0
634
19:30 15.09.2019
На юге Украины неизвестные осквернили памятник евреям и оставили записку с угрозой Зеленскому
0
715
18:30 15.09.2019
В Казахстане на трассе Екатеринбург - Алма-Ата столкнулись поезд и автобус
0
727

Возврат к списку