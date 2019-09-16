Причиной столкновения автобуса с поездов в Казахстане стал затор на дороге
09:00 16.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пассажирский автобус, столкнувшийся с поездом на станции Шамалган в Алма-Атинской области Казахстана в воскресенье, выехал на железнодорожный переезд из-за затора на дороге. Об этом сообщили в пресс-службе национальной компании "Казахстан темир жолы" (Казахстанские железные дороги) в понедельник.
"Водитель автобуса, не убедившись в свободности участка дороги за переездом, выехал на переезд и из-за образовавшегося затора допустил остановку на переезде. При приближении пассажирского поезда к переезду автоматически сработали устройства переездной сигнализации - включился звуковой сигнал, светофоры переезда загорелись "красным", шлагбаум до конца не опустился из-за находившихся на переезде автомашин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дежурный по переезду принял меры по включению в действие заградительного светофора для остановки пассажирского поезда. "Машинист пассажирского поезда применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния столкновение предотвратить не смог. В результате столкновения автобус отбросило на обочину пути, электровоз получил повреждения без схода с рельс", - уточнили в пресс- службе.
Водитель автобуса погиб на месте происшествия. Трое пассажиров автобуса - женщина и двое детей, госпитализированы в центральную районную больницу Карасайского района. Среди пассажиров поезда пострадавших нет.
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