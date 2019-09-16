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Поток туристов из Финляндии в Эстонию может снизиться из-за российских бесплатных электронных виз

10:45 16.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Введение с 1 октября Россией бесплатных электронных виз для иностранцев, желающих посетить Ленинградскую область и Санкт-Петербург, может снизить туристический поток из Финляндии в Эстонию. Такое мнение высказала в понедельник атташе посольства Эстонии в РФ по вопросам туризма Илона Кбеян.

"Новая визовая система имеет большой потенциал, чтобы негативно повлиять на поездки финских туристов в Эстонию", - сказала она порталу Э-эр-эр.

Кбеян добавила, что из-за новой визовой системы финские туристы могут выбрать для путешествия не Таллин, а Санкт- Петербург.

Ранее правительство РФ упростило порядок въезда в Россию для граждан 53 государств через пункты пропуска в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Подписанным распоряжением утвержден список из стран, граждане которых могут въезжать в Россию и выезжать из России через пункты пропуска в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на основании обыкновенных однократных деловых, туристических и гуманитарных виз в форме электронных документов.

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