Поток туристов из Финляндии в Эстонию может снизиться из-за российских бесплатных электронных виз
10:45 16.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Введение с 1 октября Россией бесплатных электронных виз для иностранцев, желающих посетить Ленинградскую область и Санкт-Петербург, может снизить туристический поток из Финляндии в Эстонию. Такое мнение высказала в понедельник атташе посольства Эстонии в РФ по вопросам туризма Илона Кбеян.
"Новая визовая система имеет большой потенциал, чтобы негативно повлиять на поездки финских туристов в Эстонию", - сказала она порталу Э-эр-эр.
Кбеян добавила, что из-за новой визовой системы финские туристы могут выбрать для путешествия не Таллин, а Санкт- Петербург.
Ранее правительство РФ упростило порядок въезда в Россию для граждан 53 государств через пункты пропуска в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Подписанным распоряжением утвержден список из стран, граждане которых могут въезжать в Россию и выезжать из России через пункты пропуска в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на основании обыкновенных однократных деловых, туристических и гуманитарных виз в форме электронных документов.
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