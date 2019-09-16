В новосибирском вирусологическом центре локализован и ликвидирован пожар - мэр
15:15 16.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пожар в новосибирском вирусологическом центре "Вектор", который занимается разработкой вакцин и медицинских препаратов, локализован и ликвидирован, сообщил ТАСС мэр наукограда Кольцово Николай Красников.
"Пожар локализован и ликвидирован", - сказал он.
В понедельник стало известно, что хлопок с последующим возгоранием произошел на площади 30 кв. м, один человек пострадал, биологической угрозы нет.
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