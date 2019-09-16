В новосибирском вирусологическом центре локализован и ликвидирован пожар - мэр

15:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожар в новосибирском вирусологическом центре "Вектор", который занимается разработкой вакцин и медицинских препаратов, локализован и ликвидирован, сообщил ТАСС мэр наукограда Кольцово Николай Красников.

"Пожар локализован и ликвидирован", - сказал он.

В понедельник стало известно, что хлопок с последующим возгоранием произошел на площади 30 кв. м, один человек пострадал, биологической угрозы нет.



