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В новосибирском вирусологическом центре локализован и ликвидирован пожар - мэр

15:15 16.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожар в новосибирском вирусологическом центре "Вектор", который занимается разработкой вакцин и медицинских препаратов, локализован и ликвидирован, сообщил ТАСС мэр наукограда Кольцово Николай Красников.

"Пожар локализован и ликвидирован", - сказал он.

В понедельник стало известно, что хлопок с последующим возгоранием произошел на площади 30 кв. м, один человек пострадал, биологической угрозы нет.


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