Ежегодный мотофестиваль пройдет на проспекте Сахарова 21 сентября
16:27 16.09.2019
Закрытие мотосезона в столице РФ будут отмечать 21 сентября, устроив осенний фестиваль на проспекте Академика Сахарова. Проспект станет точкой старта и финиша мотопробега по Садовому кольцу, здесь же будет расположена сцена, на которой будут выступать известные музыканты.
Побег стартует в 11.30, в 12.00 начнется праздничная программа, перед гостями фестиваля выступят группа Uma2rman, рэперы Джиган и ST1M, а также Государственный симфонический оркестр Республики Беларусь. На проспекте будут устроено множество площадок для детей и взрослых, посвященных мототематике. Например, тут можно будет увидеть мототехнику полицейских и сотрудников МЧС, новинки мотопроизводителей, кастомизированные мотоциклы. Пилотажная группа «Каскад» Управления ГИБДД Москвы устроит для горожан и туристов показательные выступления. Планируется, что в празднике будут участвовать не менее 6000 любителей мотоциклов.
Первый мотофестиваль состоялся в столице весной 2017 года и теперь проводится два раза в год – на открытие и закрытие мотосезона.
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