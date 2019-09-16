Перестрелка на границе Киргизии и Таджикистана, есть погибший
19:00 16.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Перестрелка произошла в понедельник на границе Киргизии и Таджикистана. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в киргизской Государственной пограничной службе (ГПС).
"Таджикская сторона первой применила оружие, обстреляв <...> кыргызский пограничный пост Максат, а затем - временный пограничный пост Сай в Лейлекском районе Баткенской области. По предварительным данным, погиб военнослужащий ГПС", - заявил представитель погранведомства.
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