Перестрелка на границе Киргизии и Таджикистана, есть погибший

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Перестрелка произошла в понедельник на границе Киргизии и Таджикистана. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в киргизской Государственной пограничной службе (ГПС).

"Таджикская сторона первой применила оружие, обстреляв <...> кыргызский пограничный пост Максат, а затем - временный пограничный пост Сай в Лейлекском районе Баткенской области. По предварительным данным, погиб военнослужащий ГПС", - заявил представитель погранведомства.