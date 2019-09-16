Путин: Недопустимо делить Сирию на зоны влияния

19:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сирию недопустимо делить на зоны влияния. Об этом заявил президент России Владимир Путин на трехстороннем саммите по Сирии в Анкаре.

"Естественно, беспокоит положение дел на северо-востоке Сирии. Проблемы безопасности в этом районе, как и в других частях страны, должны решаться исключительно на принципах сохранения суверенитета и территориальной целостности", - сказал он.

"Исходим из того, что недопустимо делить Сирию на зоны влияния", - добавил президент РФ.