Путин: Недопустимо делить Сирию на зоны влияния
19:45 16.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сирию недопустимо делить на зоны влияния. Об этом заявил президент России Владимир Путин на трехстороннем саммите по Сирии в Анкаре.
"Естественно, беспокоит положение дел на северо-востоке Сирии. Проблемы безопасности в этом районе, как и в других частях страны, должны решаться исключительно на принципах сохранения суверенитета и территориальной целостности", - сказал он.
"Исходим из того, что недопустимо делить Сирию на зоны влияния", - добавил президент РФ.
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