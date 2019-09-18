На Лондонской бирже продолжают снижаться цены на нефть марки Brent

10:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нефтяные котировки в ходе утренних торгов на Лондонской бирже продолжают плавно снижаться после резкого падения во вторник, когда стоимость ноябрьских фьючерсов нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне упала более чем на 5% - до 65,5 доллара за баррель, а WTI - на 4,8%, до 59,6 доллара за баррель.

По состоянию на 8:50 мск Brent торгуется по 64,53 доллара за баррель, что на 0,03% меньше уровня закрытия предыдущих торгов. Стоимость нефти WTI дешевеет на 0,39% - до 58,87 доллара за баррель. При этом в 3:35 мск цена Brent опускалась до 64,17 доллара за баррель (-0,59%), а WTI в это время торговалась по 58,74 доллара (-0,61%).

Цены на нефть, которые стремительно росли из-за атак на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, снижаются на заявлении короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, что Эр-Рияд в состоянии справиться с последствиями атаки.



