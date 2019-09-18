Во вторник в Нью-Йорке пройдет встреча Абэ с Роухани - Киодо
12:15 18.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Встреча между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом Ирана Хасаном Роухани состоится на следующей неделе во вторник. Об этом в среду сообщило агентство Киодо.
Накануне глава японского правительства на заседании руководства правящей в стране Либерально-демократической партии сообщил, что намеревается провести встречу с Роухани в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН.
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