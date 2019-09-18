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Законопроект о повышение ставок акциза на вина принят во втором чтении

13:45 18.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает, в частности, установление акциза на виноград для производства вина, виноматериалы, виноградное и фруктовое сусло, а также рост ставок акцизов на отдельные виды алкогольной продукции. Законопроект инициирован правительством РФ.

Документом предлагается унифицировать ставки акцизов на спирт этиловый, спиртосодержащую продукцию, а также на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9% - на 2020 г. они составят 544 руб. за л, на 2021 г. - 566 руб., на 2022 г. - 589 руб., а на денатурированный спирт - 111 руб., 115 руб. и 120 руб. соответственно. Устанавливаются единые налоговые ставки акциза на вина, игристые вина (шампанские), производимые на территории РФ и ввозимые на территорию РФ. В итоге в 2020 г. ставки акцизов на тихие вина вырастут с 18 руб. до 31 руб. за л, на игристые - с 36 руб. до 40 руб. за л.



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