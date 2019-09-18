Помпео: О'Брайен будет придерживаться курса на лидерство США с позиции силы

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен будет придерживаться курса на лидерство Соединенных Штатов на международной арене с позиции силы. Уверенность в этом выразил в среду госсекретарь США Майкл Помпео.

"Чтобы гарантировать безопасность Америки, мы должны [обеспечивать] лидерство [США] с позиции силы, - написал Помпео в своем Twitter. - Если кто-то это и понимает, то это Роберт". Госсекретарь также отметил "эффективные усилия" О'Брайена в его прежней должности спецпосланника президента по вопросам освобождения заложников в структуре Госдепартамента США.

Ранее американский лидер Дональд Трамп также дал высокую оценку О'Брайену, назвав его очень талантливым и уважаемым сотрудником.

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