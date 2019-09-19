Украина: Открытие рынка земли перенесено с июля на октябрь 2020 года
11:00 19.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Украины решило отложить открытие рынка сельскохозяйственных земель в стране, его планируется осуществить 1 октября 2020 года. Об этом заявил в четверг на встрече с аграриями премьер-министр страны Алексей Гончарук.
"Мы открываем рынок земли не сразу. Мы хотели сделать это с 1 июля следующего года. Эта модель, которую мы предлагаем, предполагает открытие рынка с 1 октября следующего года", - сказал он. Гончарук отметил, что кабмин Украины решил сместить сроки открытия рынка после консультаций с представителями аграрной сферы страны.
"Для того чтобы расти на 5-7% в год, нам крайне необходимо поснимать те советские ограничения, которые у нас сейчас существуют. Ограничения на честную и легальную продажу земли - это одно из них", - заявил глава правительства. Гончарук заверил, что после земельной реформы "купить землю будет иметь возможность только украинский гражданин или украинская компания".
Премьер добавил, что операции по купле-продаже земельных фондов должны будут осуществляться на "публичных прозрачных торгах". "Конечно, мы будем гарантировать право тех, кто сейчас арендует земучасток, купить в первую очередь. Конечно, это абсолютно необходимо, мы не хотим, чтобы те, кто сейчас обрабатывает землю, потеряли возможность обрабатывает ее и дальше", - пояснил премьер.
Он также подчеркнул, что правительство ищет механизмы по снижению кредитных ставок для украинских аграриев, чтобы они имели возможность конкурировать с крупными иностранными инвесторами и агрохолдингами.
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