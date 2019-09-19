Китай вывел на орбиту еще пять наноспутников системы "Чжухай-1"

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай вывел в четверг на орбиту пять наноспутников дистанционного зондирования для формирования орбитальной системы "Чжухай-1". Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

По ее данным, запуск третьей группы спутников соответствующего проекта был осуществлен в 14:42 по местному времени (09:42 мск) при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-11" с космодрома Цзюцюань в северо-западной провинции Ганьсу.

Орбитальная система "Чжухай-1", согласно плану, должна состоять из 34 спутников, в том числе гиперспектральных, радарных и инфракрасных, а также со специальной съемочной аппаратурой, оптических с высоким разрешением.

Этот запуск стал 311-м для ракеты-носителя серии "Чанчжэн". Благодаря ему на орбите уже находится 12 объектов системы "Чжухай-1".



