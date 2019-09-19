На нацпроекты в 2020-2022 гг. будет выделено около 7 трлн рублей - Медведев

13:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ выделит на реализацию национальных проектов в 2020-2022 гг. около 7 трлн рублей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства в четверг.

"Мы начали внедрять проектные принципы в бюджетный процесс еще в прошлом году. Эта работа должна быть продолжена. Всего в течение трех лет на реализацию национальных проектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры предполагается направить из федерального бюджета около 7 трлн рублей", - сказал он.

По словам главы правительства, значительная часть средств будет использована для развития социальной сферы.



