На нацпроекты в 2020-2022 гг. будет выделено около 7 трлн рублей - Медведев
13:15 19.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство РФ выделит на реализацию национальных проектов в 2020-2022 гг. около 7 трлн рублей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства в четверг.
"Мы начали внедрять проектные принципы в бюджетный процесс еще в прошлом году. Эта работа должна быть продолжена. Всего в течение трех лет на реализацию национальных проектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры предполагается направить из федерального бюджета около 7 трлн рублей", - сказал он.
По словам главы правительства, значительная часть средств будет использована для развития социальной сферы.
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