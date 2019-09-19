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Безопасную дозу алкоголя в Минздраве никто не определял - ведомство

18:15 19.09.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Минздраве заявили, что не давали комментарий о безопасных дозах алкоголя, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Замминистра здравоохранения Олег Салагай заявил, что появившиеся в СМИ сообщения вводят людей в заблуждение.

«Во-первых, в Министерстве здравоохранения данный вопрос вовсе не комментировали. Более того, такую дозу в Минздраве никто не определял. Поэтому появление такой новости без получения официальной позиции Министерства вызывает сожаление.

Во-вторых, на сегодняшний день эксперты сходятся во мнении, что абсолютно безопасной дозы алкоголя, к счастью или к сожалению, не существует».

Ранее в прессе появились «рекомендации Минздрава», согласно которым были определены безвредные дозы алкоголя. Сообщалось, что порция спиртного, употребление которой влечет незначительный риск для здоровья, составляет в день порядка 200 миллилитров вина для женщин и около 900 миллилитров пива для мужчин.

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