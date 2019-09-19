Утвержден состав 14 комиссий Мосгордумы

20:17

На первом заседании Московской городской думы был утвержден состав 14 профильных комиссий. По данным Мосгордумы, в комиссию по безопасности, физической культуре, спорту и молодежной политики вошли Мария Киселева, Инна Святенко, Кирилл Щитов, Наталия Метлина, Дмитрий Локтев, Сергей Савостьянов, Виктор Максимов.

Комиссию по городскому хозяйству и жилищной политике включены Надежда Перфилова, Игорь Бускин, Елена Николаева, Ольга Мельникова, Ольга Шарапова, Александр Козлов, Александр Соловьев, Дарья Беседина, Николай Зубрилин, Олег Шереметьев, Павел Тарасов, Степан Орлов, Любовь Никитина, Татьяна Батышева и Магомет Яндиев.

В комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению будут работать Роман Бабаян, Лариса Картавцева, Николай Зубрилин, Алексей Шапошников, Максим Круглов, Сергей Савостьянов, Михаил Тимонов, Леонид Зюганов, Кирилл Щитов, Маргарита Русецкая, Александр Семенников, Александр Козлов, Сергей Митрохин, Людмила Гусева.

В комиссию по градостроительству, государственной собственности и землепользованию включены Андрей Титов, Дмитрий Локтев, Михаил Тимонов, Елена Янчук, Елена Николаева, Степан Орлов, Олег Артемьев, Наталия Метлина, Александр Козлов, Екатерина Енгалычева, Сергей Митрохин.

В состав комиссии по делам общественных объединений и религиозных организаций вошли Андрей Медведев, Николай Зубрилин, Евгений Ступин, Маргарита Русецкая, а также Татьяна Батышева.

Членами комиссии по законодательству, регламенту, правилам и процедурам стали Лариса Картавцева, Алексей Шапошников, Павел Тарасов, Александр Семенников, Елена Шувалова.

В комиссию по здравоохранению и охране общественного здоровья вошли Лариса Картавцева, Сергей Савостьянов, Людмила Стебенкова, Ольга Шарапова, Евгений Герасимов.

В комиссию по культуре и массовым коммуникациям включены Дмитрий Локтев, Роман Бабаян, Евгений Бунимович, Андрей Медведев, Игорь Бускин, Наталия Метлина, Николай Губенко, Евгений Герасимов и Елена Шувалова.

Членами комиссии по межпарламентскому сотрудничеству стали Александр Соловьев, Людмила Стебенкова, Олег Артемьев, Николай Губенко, Магомет Яндиев.

В комиссию по науке и промышленности вошли Андрей Титов, Максим Круглов, Елена Янчук, Леонид Зюганов, Инна Святенко, а также Олег Артемьев, Любовь Никитина и Татьяна Батышева.

В состав комиссии по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям включены Виктор Максимов, Леонид Зюганов, Инна Святенко, Степан Орлов, Людмила Гусева, Валерий Головченко и Екатерина Енгалычева.

Членами комиссии по образованию стали Андрей Титов, Мария Киселева, Евгений Бунимович, Надежда Перфилова, Дарья Беседина, Максим Круглов, Виктор Максимов, Олег Шереметьев, Елена Самышина, Маргарита Русецкая, Любовь Никитина, Ольга Шарапова, Валерий Головченко, Евгений Герасимов и Сергей Митрохин.

В комиссию по экологической политике вошли Александр Соловьев, Мария Киселева, Роман Бабаян, Евгений Бунимович Дарья Беседина, Андрей Медведев, Алексей Шапошников, Игорь Бускин, Елена Янчук, Олег Шереметьев, Евгений Ступин, Павел Тарасов, Елена Самышина, а также Ольга Мельникова, Александр Семенников.

В состав комиссии по экономической и социальной политике включены Надежда Перфилова, Михаил Тимонов, Евгений Ступин, Елена Николаева, Людмила Стебенкова, Кирилл Щитов, Елена Самышина, Ольга Мельникова, Людмила Гусева, Николай Губенко, Валерий Головченко, Екатерина Енгалычева, Елена Шувалова и Магомет Яндиев.