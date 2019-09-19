В Грозном горит торговый центр
21:35 19.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Площадь пожара в ТЦ "Гранд парк" увеличилась вдвое и составляет 300 кв. метров. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
"Площадь увеличилась, горит обшивка и частично кровля здания", - сказал собеседник агентства.
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