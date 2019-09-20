Песков: Не наше дело давать заключения по тому, что повлияло на решение суда по Устинову

14:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В Кремле отказались отвечать на вопрос, мог ли общественный резонанс повлиять на решение суда по делу актера Павла Устинова, осужденного за нападение на бойца ОМОН в ходе несогласованного митинга.

"Это не наше дело - давать заключения относительно того, что повлияло на решение суда, а что не повлияло. Это нужно спрашивать в самом суде. Мы по-прежнему воздерживаемся от каких-либо комментариев судебных решений", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В пятницу Мосгорсуд изменил меру пресечения с ареста на подписку о невыезде актеру Павлу Устинову, ранее осужденному за нападение на бойца ОМОН в ходе несогласованного митинга 3 августа в Москве.