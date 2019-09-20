Песков: Не наше дело давать заключения по тому, что повлияло на решение суда по Устинову
14:30 20.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В Кремле отказались отвечать на вопрос, мог ли общественный резонанс повлиять на решение суда по делу актера Павла Устинова, осужденного за нападение на бойца ОМОН в ходе несогласованного митинга.
"Это не наше дело - давать заключения относительно того, что повлияло на решение суда, а что не повлияло. Это нужно спрашивать в самом суде. Мы по-прежнему воздерживаемся от каких-либо комментариев судебных решений", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В пятницу Мосгорсуд изменил меру пресечения с ареста на подписку о невыезде актеру Павлу Устинову, ранее осужденному за нападение на бойца ОМОН в ходе несогласованного митинга 3 августа в Москве.
НОВОСТИ
- 15:30 20.09.2019
- В социальных учреждениях Москвы подача тепла начнется досрочно - заместитель мэра
- 14:45 20.09.2019
- Глава МИД Украины: Киев не отменит блокаду Донбасса, пока не вернет находящиеся там предприятия
- 14:10 20.09.2019
- Шаман Габышев сообщил сторонникам, что его будут судить за экстремизм
- 13:40 20.09.2019
- МО: ПВО в Калининградской области может отразить любую воздушную атаку США
- 13:20 20.09.2019
- Мосгорсуд отпустил Устинова под подписку о невыезде
- 12:50 20.09.2019
- Москвичам посоветовали "пройтись на своих двоих" в выходные из-за перекрытого центра
- 12:40 20.09.2019
- Умер один из браконьеров из КНДР, раненный при нападении на российских пограничников
- 12:05 20.09.2019
- Турция развернет российские С-400 в декабре
- 11:45 20.09.2019
- Апелляционная жалоба Устинова будет рассмотрена 26 сентября
- 11:20 20.09.2019
- Захарова: Лавров может встретиться с Помпео на полях сессии ООН
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать