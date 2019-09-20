В социальных учреждениях Москвы подача тепла начнется досрочно - заместитель мэра
15:30 20.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подача тепла в социальных учреждениях столицы начнется досрочно, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в пятницу.
"Подача тепла в детские сады, школы, больницы и другие организации социальной сферы в течение дня будет осуществляться по их заявкам" - сказал Бирюков журналистам. Он напомнил, что в соответствии с действующими нормативами отопительный сезон начинается при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 8 градусов в течение пяти дней.
"Однако в связи с неблагоприятным прогнозом погоды и по просьбам жителей столицы принято решение о досрочной подаче отопления в социальные учреждения", - уточнил заммэра.
К прохождению отопительного сезона 2019-2020 годов было своевременно подготовлено более 70 тыс. зданий, включая жилые дома и инфраструктуру топливно-энергетического хозяйства. Тепловые сети успешно прошли гидравлические испытания.
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