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В социальных учреждениях Москвы подача тепла начнется досрочно - заместитель мэра

15:30 20.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подача тепла в социальных учреждениях столицы начнется досрочно, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в пятницу.

"Подача тепла в детские сады, школы, больницы и другие организации социальной сферы в течение дня будет осуществляться по их заявкам" - сказал Бирюков журналистам. Он напомнил, что в соответствии с действующими нормативами отопительный сезон начинается при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 8 градусов в течение пяти дней.

"Однако в связи с неблагоприятным прогнозом погоды и по просьбам жителей столицы принято решение о досрочной подаче отопления в социальные учреждения", - уточнил заммэра.

К прохождению отопительного сезона 2019-2020 годов было своевременно подготовлено более 70 тыс. зданий, включая жилые дома и инфраструктуру топливно-энергетического хозяйства. Тепловые сети успешно прошли гидравлические испытания.


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