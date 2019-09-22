ВОЗ пока не может оценить опасность загадочной болезни в Танзании
10:27 22.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что власти Танзании не предоставили ей исчерпывающие сведения о загадочном заболевании, которое зарегистрировано в стране. В распространенном в субботу вечером в Женеве информационном бюллетене ВОЗ подчеркнула, что это обстоятельство осложняет оценку ею риска для населения.
"Имеющаяся ограниченная официальная информация от танзанийских властей представляет собой проблему для оценки риска", - указывает организация.
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