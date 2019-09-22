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Статью "немецкого любимого журналиста" о возможном новом допинг-скандале в ОКР комментировать не стали

12:17 22.09.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Как считает издание, Московская антидопинговая лаборатория подделала данные, прежде чем передать их во Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Новые доказательства манипуляций с допинг-пробами появятся в течение следующих двух месяцев, говорится в статье.

Пресс-секретарь ОКР Константин Выборнов отказался комментировать «Говорит Москва» неофициальную информацию: «Мы слухи, информацию СМИ никогда не комментируем. Это уже стандартная практика, это написал наш немецкий любимый журналист. Мы не будем его точно никогда комментировать. Мы никогда источники не комментируем, оперируем только официальной информацией в момент её появления. Это уже на протяжении нескольких лет так. Мало ли там кто и что написал? Каждый день кто-то что-то пишет. Если появится официальная по этому поводу информация, тогда да».

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