Посольство РФ в Лондоне разделяет стремление Роули установить истину вокруг его отравления

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посольство России в Великобритании разделяет стремление британца Чарльза Роули, который, по версии Скотленд-Ярда, летом прошлого года подвергся воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок" в городе Эймсбери, установить точную картину произошедшего с ним, но указывает на то, что Россия неподсудна английским судам. Об этом сообщил в воскресенье журналистам представитель российского диппредставительства в ответ на просьбу прокомментировать сегодняшнюю заметку в газете "Дейли миррор"."Со своей стороны полностью разделяем стремление Роули установить истину вокруг отравления его самого и погибшей Дон Стерджес. Чарли стремится к ясности вокруг "вопросов без ответа", а ведь именно так называется регулярно обновляемый доклад посольства с нашими вопросами к британским властям", - сказал российский дипломат. "Среди них и те, которые непосредственно касаются отравления Роули: где и когда он обнаружил злополучный флакон якобы с нервно-паралитическим веществом; где этот флакон находился с марта по июнь; имеет ли этот флакон отношение к инциденту в Солсбери, а если да, то почему он был найден в запечатанном и разобранном виде", - пояснил он.

"Несложно увидеть, что ответы на эти вопросы должны дать отнюдь не российские, а британские власти. До сих пор российской стороне не удалось добиться от Лондона адекватных ответов, а британские парламентарии и журналисты даже не пытаются их требовать. В этих условиях обращение в суд со стороны Роули было бы весьма логично. Держа потерпевшего в неведении относительно обстоятельств его собственного отравления, Лондон со всей очевидностью нарушает его права, в первую очередь закрепленное в Европейской конвенции о правах человека право на справедливое судебное разбирательство", - отметил российский дипломат.