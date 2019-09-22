Посольство РФ в Лондоне разделяет стремление Роули установить истину вокруг его отравления
18:00 22.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посольство России в Великобритании разделяет стремление британца Чарльза Роули, который, по версии Скотленд-Ярда, летом прошлого года подвергся воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок" в городе Эймсбери, установить точную картину произошедшего с ним, но указывает на то, что Россия неподсудна английским судам. Об этом сообщил в воскресенье журналистам представитель российского диппредставительства в ответ на просьбу прокомментировать сегодняшнюю заметку в газете "Дейли миррор".
"Со своей стороны полностью разделяем стремление Роули установить истину вокруг отравления его самого и погибшей Дон Стерджес. Чарли стремится к ясности вокруг "вопросов без ответа", а ведь именно так называется регулярно обновляемый доклад посольства с нашими вопросами к британским властям", - сказал российский дипломат. "Среди них и те, которые непосредственно касаются отравления Роули: где и когда он обнаружил злополучный флакон якобы с нервно-паралитическим веществом; где этот флакон находился с марта по июнь; имеет ли этот флакон отношение к инциденту в Солсбери, а если да, то почему он был найден в запечатанном и разобранном виде", - пояснил он.
"Несложно увидеть, что ответы на эти вопросы должны дать отнюдь не российские, а британские власти. До сих пор российской стороне не удалось добиться от Лондона адекватных ответов, а британские парламентарии и журналисты даже не пытаются их требовать. В этих условиях обращение в суд со стороны Роули было бы весьма логично. Держа потерпевшего в неведении относительно обстоятельств его собственного отравления, Лондон со всей очевидностью нарушает его права, в первую очередь закрепленное в Европейской конвенции о правах человека право на справедливое судебное разбирательство", - отметил российский дипломат.
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