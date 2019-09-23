0
0
42
НОВОСТИ

Япония усиливает защиту от атак дронов

08:40 23.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны Японии усиливает защиту от потенциальных атак беспилотников после недавней атаки на саудовские нефтяные объекты. Об этом сообщило в понедельник японское общественное телевидение.

Отмечается, что расходы на разработку и производство технологий и оборудования по противодействию беспилотникам уже внесены в проект бюджета на будущий финансовый год. Речь идет, в частности, о новейших технологиях радиоэлектронного подавления и оборудования для физического перехвата летательных аппаратов.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:00 23.09.2019
Россия блокирует учения НАТО в Черном море - генерал США
0
11
08:20 23.09.2019
Thomas Cook объявил о ликвидации
0
88
08:00 23.09.2019
Сегодня в Москве без осадков и 8-10 градусов тепла
0
115
07:40 23.09.2019
"Игра престолов" получила "Эмми" как лучший драматический сериал
0
141
07:20 23.09.2019
Додон и правительство Молдавии решили отказаться от "антироссийского подхода"
0
170
07:00 23.09.2019
Делегация США не планирует встречаться с иранцами на полях сессии ООН
0
175
21:53 22.09.2019
Индия проведет первые совместные учения с США
0
557
18:50 22.09.2019
СМИ: У России есть три недели, чтобы ответить на вопросы о неточностях в данных о допинге
0
709
18:00 22.09.2019
Посольство РФ в Лондоне разделяет стремление Роули установить истину вокруг его отравления
0
697
17:22 22.09.2019
Трамп Указал Европе, что те слишком мало дают Украине денег
0
748

Возврат к списку