Япония усиливает защиту от атак дронов

08:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны Японии усиливает защиту от потенциальных атак беспилотников после недавней атаки на саудовские нефтяные объекты. Об этом сообщило в понедельник японское общественное телевидение.

Отмечается, что расходы на разработку и производство технологий и оборудования по противодействию беспилотникам уже внесены в проект бюджета на будущий финансовый год. Речь идет, в частности, о новейших технологиях радиоэлектронного подавления и оборудования для физического перехвата летательных аппаратов.



