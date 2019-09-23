Япония усиливает защиту от атак дронов
08:40 23.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство обороны Японии усиливает защиту от потенциальных атак беспилотников после недавней атаки на саудовские нефтяные объекты. Об этом сообщило в понедельник японское общественное телевидение.
Отмечается, что расходы на разработку и производство технологий и оборудования по противодействию беспилотникам уже внесены в проект бюджета на будущий финансовый год. Речь идет, в частности, о новейших технологиях радиоэлектронного подавления и оборудования для физического перехвата летательных аппаратов.
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