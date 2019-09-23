Спонсор республиканцев предостерег Трампа от торговой войны с Китаем

12:32 Источник: РБК

Один из крупнейших спонсоров Республиканской партии США в августе позвонил Дональду Трампу и посоветовал ему не допускать эскалации торговой войны с Китаем, сообщает Wall Street Journal. Шелдон Аделсон заявил президенту, что продолжение конфликта может негативно сказаться на его шансах переизбраться на второй срок.

Аделсон, который является владельцем компании Las Vegas Sands Corp., управляющей крупным казино в Макао, предупреждал Трампа о последствиях торговой войны именно для Соединенных Штатов, а не для собственного бизнеса в Китае, утверждают источники WSJ.



Официально в Белом доме не комментируют разговор Трампа с Аделсоном. РБК